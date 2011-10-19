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Arrêté

Élégante microchaîne

MCM280D/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez de la musique de votre iPhone/iPod avec un son de grande qualité grâce à la microchaîne hi-fi MCM280D Philips. Élégante, elle recharge également votre iPhone/iPod au cours de la lecture, extrait des CD au format MP3 et lit la musique au format MP3/WMA depuis des périphériques portables via USB Direct.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

Puissance de sortie totale de 60 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 60 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM280D Slank microgeluidssysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM280D Slank microgeluidssysteem

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