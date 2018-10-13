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Arrêté

Microchaîne

MCM1150/12

3.9

| (11) Avis | 90% recommandent ce produit

Un son riche et puissant

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W max.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

11

Avis

90%

recommandent ce produit

1

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1150 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1150 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

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14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1150 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1150 Mini Stereoanlage

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