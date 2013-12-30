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Arrêté

Microchaîne classique

MCM1120/12

3.5

| (6) Avis

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Profitez d'un son exceptionnel grâce à cette microchaîne hi-fi Philips MCM1120/12 classique, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore des fichiers audio de vos CD-MP3 et de votre appareil USB, pour un plaisir d'écoute absolu.

Voir tous les avantages

avec cette chaîne compacte

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Cassette

  • 10 W

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Platine cassettes à arrêt automatique

Design compact

Spécificités Techniques

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3.5

sur 6

6

Avis

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Microcadena clásica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Microcadena clásica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM1120 Microcadena clásica

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