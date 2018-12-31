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Arrêté
MCD170/12
Lecteur de DVD
USB Direct
Design compact
Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX® Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX® Ultra combine la lecture du format DivX® et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.
Il vous suffit de brancher l'appareil sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour qu'elle diffuse les morceaux qui y sont enregistrés. Pour le plaisir de partager votre musique préférée avec vos proches.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.
Notation globale