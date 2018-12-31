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Arrêté

Microchaîne DVD

MCD170/12

Appréciez la qualité sonore de vos DVD
Désormais, ressentez toutes les sensations audiovisuelles du cinéma dans votre salon ! L'élégante microchaîne DVD Philips MCD170 bénéficie de la technologie Dynamic Bass Boost, pour des basses d'une grande richesse.
Voir tous les avantages

Appréciez la qualité sonore de vos DVD

  • Lecteur de DVD

  • USB Direct

  • Design compact

Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX® Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX® Ultra combine la lecture du format DivX® et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher l'appareil sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour qu'elle diffuse les morceaux qui y sont enregistrés. Pour le plaisir de partager votre musique préférée avec vos proches.

Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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