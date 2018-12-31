Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX® Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX® Ultra combine la lecture du format DivX® et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.