Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
M1BL/00
Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.
Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.
Fidelio
Bleu
Les matériaux utilisés pour le Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées. Les coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme ont été conçus pour un maintien ergonomique optimal. Non seulement la mousse s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, mais elle préserve les basses tout en bloquant les bruits ambiants. Elle est associée à un coussinet externe, fabriqué avec un rapport équilibré entre le tissu et le cuir synthétique qui réduit la pression sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur, pour un M1 aussi agréable à porter qu'à écouter.
Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.
Notation globale