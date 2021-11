Coques en aluminium pour une précision acoustique inégalée

Ces coques en aluminium sélectionnées pour leur résistance réduisent les vibrations et les effets de résonance indésirables. Assemblées sur des matières plastiques spécialement travaillées, elles assurent la stabilité des haut-parleurs et amortissent les vibrations, pour un son plus précis et pénétrant.