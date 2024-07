Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires de niveau supérieur grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques favorise les performances de nettoyage en rinçant doucement le long de la gencive et entre les dents, pour un nettoyage complet à chaque brossage.