Pas de poussière blanche ni de gouttes d'eau (2)

La brume invisible NanoCloud ne libère pas de poussière blanche et ne laisse pas de gouttes d'eau dans votre pièce (2). Les grosses gouttelettes émises par les humidificateurs à ultrasons peuvent rendre l'environnement humide et transporter des minéraux qui laissent des résidus blancs sur les surfaces environnantes. Les particules NanoCloud sont trop fines pour transporter des minéraux, ce qui empêche efficacement la formation de résidus et de taches.