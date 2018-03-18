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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3541/12

3.6

| (37) Avis

Un son Surround puissant avec des enceintes compactes

Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant et à la qualité d'image Full HD 1080p de la technologie Blu-ray.

Voir tous les avantages

avec des enceintes compactes

Un son Surround puissant avec des enceintes compactes

  • Blu-ray

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

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Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Spécificités Techniques

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3.6

sur 6

37

Avis

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt ist super

Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Oui, je recommande ce produit

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