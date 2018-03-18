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Arrêté
HTS3541/12
Un son Surround puissant avec des enceintes compactes
Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant et à la qualité d'image Full HD 1080p de la technologie Blu-ray.
Blu-ray
-
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
3.6
sur 6
37
Avis
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
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hauber21
08/05/2012
Deutschland
dieses Produkt ist super
Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, visitez www.philips.com/support
Seulement pour les modèles compatibles Wi-Fi. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux spécifications du produit.