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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3539/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Puissant son Surround

Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce système Home Cinéma Philips HTS3539. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 600 W puissant et un suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.

Voir tous les avantages

avec des enceintes compactes

Puissant son Surround

  • DVD

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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