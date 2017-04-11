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Arrêté
HTS3520/12
L'obsession du son
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec leurs excellentes basses et la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition
HDMI 1080p
Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.
3.8
sur 6
26
Avis
Livarkhal
11/04/2017
France
excellent
5 ans que j'ai ce home cinema, il fonctionne parfaitement, aucun problème sur la qualité du son, le design est simple et le fond bien dans un appartement, très simple à installer même sans notice vraimennt un très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes
Tintenknall
13/08/2016
Deutschland
Für mich ausgezeichnet
Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1 Home Entertainment-System
Juha88
01/08/2016
Suomi
Täydellinen kotiteatteri
En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1-kotiteatteri
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1-kotiteatteri