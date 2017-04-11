ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de face du produit

Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3520/12

3.8

| (26) Avis

L'obsession du son

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec leurs excellentes basses et la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition

Voir tous les avantages

Son cinématographique puissant avec basses profondes

L'obsession du son

  • HDMI 1080p

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

26

Avis

11/04/2017

France

France

excellent

5 ans que j'ai ce home cinema, il fonctionne parfaitement, aucun problème sur la qualité du son, le design est simple et le fond bien dans un appartement, très simple à installer même sans notice vraimennt un très bon produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes

13/08/2016

Deutschland

Deutschland

Für mich ausgezeichnet

Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

01/08/2016

Suomi

Suomi

Täydellinen kotiteatteri

En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1-kotiteatteri

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3520 5.1-kotiteatteri

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.