Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité

La station d'accueil intégrée pour iPod/iPhone vous permet de profiter des films, de la musique et des photos stockés sur votre iPod/iPhone. Vous pouvez en outre charger et contrôler votre iPod/iPhone et parcourir son contenu sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du Home Cinéma. Ne vous laissez plus envahir par des câbles et des connexions : la station d'accueil intégrée vous permet de gérer chez vous vos systèmes de divertissement portables avec une simplicité enfantine.