Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

En plus des 12 vitesses manuelles et de la fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est doté de 3 boutons automatiques 1 pression. Pour les sélectionner, réglez simplement le sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur l'un des boutons automatiques 1 pression. Le moteur adopte automatiquement la vitesse et la fonction Pulse qui conviennent, pour des résultats optimaux.