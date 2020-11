La nourriture ne reste pas concentrée au centre du bol en raison de l'absence de cheminée interne

Contrairement aux autres robots de cuisine meilleur marché, ce robot Philips ne possède pas de cheminée au centre du bol. Ceci signifie que les préparations liquides ne couleront pas du centre du bol, et ainsi votre robot et votre cuisine restent propres ! Même l'assemblage de votre appareil est beaucoup plus facile : fixez simplement votre accessoire dans le bol grâce aux formes spéciales des différents embouts.