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Reconditionné
HR7310/00R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
700 W
16 fonctions
Disque 2-en-1
Rangement dans le bol
Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.
Assemblage simple et rapide de tous les éléments.
Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.