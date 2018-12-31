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  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
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Reconditionné

Collection DailyRobot de cuisine compact

HR7310/00R1

Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

avec des accessoires essentiels et un design compact

Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

  • 700 W

  • 16 fonctions

  • Disque 2-en-1

  • Rangement dans le bol

Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.

Assemblage simple et rapide de tous les éléments

Assemblage simple et rapide de tous les éléments

Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

Puissant moteur de 700 W efficace

Puissant moteur de 700 W efficace

Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

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