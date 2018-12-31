Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.