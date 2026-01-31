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Toutes les séries

  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
  • Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

OpalBlenders

HR2670/00

4.5

| (35) Avis | 85% recommandent ce produit

Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

Faites-vous un smoothie chaque jour avec le blender ultra-compact Philips Blend & Go série 3000. Préparez des milkshakes et autres boissons parfaitement lisses directement dans la gourde, puis fermez avec le couvercle anti-fuites et partez !

Voir tous les avantages

Mixez, prêt, partez

Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment

  • Moteur ProBlend de 350 W

  • Gourde Blend & Go

  • Lames en inox disposées en étoile ProBlend

  • Deux vitesses

  • Éléments compatibles lave-vaisselle

Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

Technologie ProBlend pour des mixages parfaitement lisses

Mixez des ingrédients frais grâce à la technologie ProBlend unique. Le moteur durable de 350 W, la gourde robuste Blend & Go et les lames en inox disposées en étoile s'associent pour produire des mixages parfaitement lisses en quelques secondes.

Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

Moteur ProBlend de 350 W pour des performances durables

Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.

Design rainuré ProBlend pour une circulation optimale

Design rainuré ProBlend pour une circulation optimale

Les rainures le long de la gourde Blend & Go redirigent les ingrédients vers les lames, pour un mixage plus fin et uniforme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

35

Avis

85%

recommandent ce produit

1

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Ein super toller Mixer ✨

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

25/12/2025

Deutschland

Deutschland

Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

18/12/2025

Deutschland

Deutschland

Einfach und schnell zu bedienen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.