Série 7000

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HR2665/93
CP1442/01
CP1446/01
CP1448/01
CP2064/01
CP2065/01
CP2066/01
CP2066/02
CP2068/01
CP2068/02
CP2067/01
Technologie ProExtrude
Technologie de pesage automatique
8 disques
200 W
Noir
Cette technologie unique associe un moteur puissant, une palette de mélange en métal et un panneau avant également en métal pour une texture lisse, quelle que soit la forme de pâtes que vous choisissez.
La conception optimisée du compartiment de mélange et la puissante barre de mélange métallique permettent d'obtenir une pâte uniforme, préparée avec précision à chaque fois.
La balance intégrée calcule la quantité de liquide à ajouter au type de farine de votre choix, pour des résultats parfaits à chaque fois !
Notation globale
temps de préparation pour 250 g de pâtes (2 à 3 portions).
Estimation de portion basée sur 800 g de pâtes.
Le nombre de disques de forme peut varier selon le modèle.
comparaison entre des pâtes préparées avec 100 g de farine de blé et des pâtes préparées avec 100 g de farine de lupin, de lentille ou de haricot blanc.