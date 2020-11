Forme triangulaire pour une circulation et un mixage optimaux

La technologie ProMix du mixeur plongeant Philips a été développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart. Cette technologie avancée permet un mixage plus homogène et plus rapide. La technologie exclusive de mixage ProMix des mixeurs plongeants Philips tire avantage de la forme triangulaire du pied pour obtenir une circulation optimale et des performances maximales, afin de préparer des soupes et smoothies encore plus lisses.