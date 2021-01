Idéal pour toutes les cuisines !

Ce produit est un blender haute performance et pourtant sans doute le plus compact au monde. Son grand bol peut se retourner sur son socle. Deux fois plus petit qu'un blender normal, il se révèle ainsi très facile à ranger. Ses performances restent impressionnantes grâce à ses 5 lames en étoile et à son moteur de 400 W. Voir tous les avantages