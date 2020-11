Technologie FiberBoost, jusqu'à 50 % de fibres en plus

La technologie FiberBoost vous permet de choisir la consistance de jus que vous préférez grâce à un simple bouton, pour un jus clair désaltérant ou un jus plus consistant contenant jusqu'à 50 % de fibre en plus. Grâce à des vitesses constantes bénéficiant d'un contrôle intelligent associées à une conception exclusive de tamis, préparez des jus contenant plus ou moins de fibres, afin de contenter tous les goûts.