Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

Cette centrifugeuse Philips extrait encore plus de jus de vos fruits et légumes. Elle est fournie avec un presse-agrumes pour plus de variété. Le nettoyage est un jeu d'enfant grâce à son filtre innovant rapide à nettoyer. Offrez-vous de délicieux jus maison ! Voir tous les avantages