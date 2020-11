Accessoire batteur avec 2 fouets pour mixeur plongeant Philips

Cet accessoire batteur ou double fouet pour mixeur plongeant Philips est doté de 2 fouets. Il peut même mélanger de la pâte à gâteau. L'accessoire batteur vous permet de mélanger et de battre de grandes quantités d'ingrédients, et d'incorporer plus d'air que ce qui est possible à la main ou avec un fouet simple. Vous pouvez préparer de la pâte à gâteau, de la pâte à génoise, des muffins, de la crème, des oeufs et bien plus encore.