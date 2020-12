Préparez de délicieuses recettes maison à tout moment

Le mixeur Philips avec accessoire mixeur plongeant permet de préparer facilement une large variété d'ingrédients et pétrit les pâtes les plus dures. Le système Fleximix atteint tous les recoins du bol, et le bol avec couvercle permet de ranger les différents accessoires. Voir tous les avantages