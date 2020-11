Préparez facilement de délicieuses recettes maison

Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour la famille. Ce batteur Philips de 400 W avec bol et socle fera tout le travail à votre place et vous permettra de créer le mélange parfait en quelques minutes. Une véritable aide culinaire mains libres. Voir tous les avantages