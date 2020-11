Préparez facilement de délicieuses recettes maison

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieux mets faits maison. Son puissant moteur de 350 W, ses 3 vitesses ainsi que son assortiment de fouets et crochets de pétrissage faciliteront vos tâches de pétrissage les plus difficiles. Il est en plus très facile à ranger grâce à sa boîte de rangement spéciale.