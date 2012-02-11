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Arrêté
HP8600/00
Créez des boucles naturelles et souples facilement
Créez facilement des boucles naturelles et souples. Obtenez exactement le look naturellement bouclé que vous souhaitez grâce au SimplySalon Curl. Son fer d'un diamètre 32 mm et son revêtement en céramique font de ce boucleur un appareil unique.
SimplySalon Curl
Céramique
Fer à friser de 32 mm
Pour de superbes boucles et ondulations, il vous faut un fer de diamètre moyen. 32 mm est la taille idéale pour créer des boucles et ondulations très tendance. Un choix digne d'un professionnel.
Le revêtement céramique/tourmaline garantit une distribution parfaite de la chaleur sur l'ensemble du boucleur, pour des cheveux brillants et qui ne frisottent pas.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
3.6
sur 6
7
Avis
mathou57
11/02/2012
France
Très bon produit
Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
sam577
11/02/2012
France
Très bon produit
Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
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Alex1835
15/07/2012
France
Super produit
C'est un très bon produit avec un très bon rapport qualité/ prix. Il est plutôt facile d'utilisation et est très pratique à transporter dans sa housse fournie avec. Je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
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