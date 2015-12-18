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Arrêté

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Brillance et lissage facile

Spécialement conçues pour une utilisation rapide et facile, les plaques longues du nouveau lisseur Essential Care vous permettent d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez plus rapidement, tout en les préservant.

Voir tous les avantages

avec des plaques de 100 mm

Brillance et lissage facile

  • Plaques plus longues (100 mm)

  • Température professionnelle de 210 °C

  • Plaques céramique

Plaques longues pour un lissage rapide et facile

Plaques longues pour un lissage rapide et facile

Les plaques plus longues permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat lisse et parfait plus rapidement.

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

2
1

18/12/2015

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8319/00 Essential Care

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8319/00 Essential Care

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8319/00 Essential Care

Oui, je recommande ce produit

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15/04/2016

France

France

Bon produit

[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8319/00 Essential Care

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