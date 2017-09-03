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Arrêté
Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.
Maîtrisez votre séchage avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 100 W, fonction ionique et multiples réglages pour un séchage et un coiffage exceptionnels.
2 100 W
Le diffuseur de volume sèche les cheveux sans les abîmer, augmente leur volume et réduit les frisottis en répartissant le flux d'air dans les cheveux. Il leur apporte du gonflant et un volume maximal, surtout lorsqu'il est utilisé sur le cuir chevelu et près des racines, ce qui le rend idéal pour les boucles et le volume.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4983/00 Secador
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Acheteur vérifié
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Oui, je recommande ce produit
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