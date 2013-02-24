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Arrêté
Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.
Soyez maître de votre style avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 000 W, fonction ionique et multiples réglages pour un séchage et un coiffage exceptionnels.
2 000 W
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.
Le concentrateur du sèche-cheveux canalise le flux d'air vers des zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour obtenir des finitions impeccables.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner