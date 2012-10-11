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Arrêté

Brosse multi-styles

HP4680/00

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez

Le monde appartient aux filles. Le kit multistyles Girl Glam est équipé de cinq accessoires de coiffage pour changer de style au gré de vos envies. L'accessoire idéal pour des filles sublimes qui savent ce qu'elles veulent.

Voir tous les avantages

Girl Glam

Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez

  • 5 accessoires

Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants

Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Plaques gaufrantes pour plus de matière

Cet accessoire donne à vos cheveux un style très tendance.

Spirale enfilable pour de belles anglaises

Laissez-vous guider par ses courbes pour former de superbes anglaises. Cela n'a jamais été aussi facile !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP4680/01 Multistyler

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