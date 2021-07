Une conception compacte maximisant les contenances

Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marc de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.