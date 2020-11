Préparez un espresso parfait à la simple pression d'un bouton

Cette cafetière sophistiquée associe qualité des arômes et design innovant. Le sélecteur d'intensité vous permet d'obtenir un café à votre goût lorsque vous le souhaitez. Et grâce à la verseuse isotherme, le café reste chaud et savoureux. Voir tous les avantages