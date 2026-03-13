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PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur
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EU Declaration of conformity Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420 - English (US)
Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_ROW_[642001002521]
Tout (4)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
L'effet pressing de la centrale vapeur Philips ne fonctionne pas.
Mon fer de centrale vapeur Philips ne défroisse pas correctement en mode de défroissage vertical.
La centrale vapeur Philips ne chauffe plus.
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