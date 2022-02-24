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Arrêté
Repassage ultra-puissant
La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée de notre fer à repasser ultra-léger et d'un réservoir d'eau extra-large de 2,5 l. Elle est idéale pour les longues séances de repassage et un défroissage vertical parfait.
Pression maxi. 7 bars
Effet pressing jusqu'à 480 g
Réservoir d'eau de 2,5 l
Un fer ultra-léger
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Récompenses
4.6
sur 6
278
Avis
92%
recommandent ce produit
Bamboe
24/02/2022
België
Parfait
Pratique de repasser sans devoir trier son linge et changer de température de façon répétée. Je suis distraite et j'oublie souvent mon fer allumé ou sur la planche à repasser. Je n'ai plus jamais eu de soucis depuis que j'ai acheté ce générateur de vapeur. Il s'éteint seul lorsqu'il n'est plus utilisé et je peux l'oublier sur ma planche à repasser sans causer de dégâts :-). C'est une belle sécurité. Le décalcage ne peut être reporté. Impossible de repasser si ce n'est pas fait. Ça prend une minute et ce je trouve ce système plutôt positif. Fini les fuites de traces brunes qui sortent du fer parce que je reportais le décalcage par manque de temps. Vraiment, je recommande, il a changé ma vie !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Centrale vapeur
michbaill
05/12/2016
België
Un seul mot.... Parfait.
Grâce à Philips et theInsider j'ai pu tester ce fer, aucun point négatif trouvé. Cet appareil est vraiment parfait, Design super, facilité de rangement et de transport grâce à sa poignée blocable, facilité d'utilisation, le seul petit reproche que je peux lui faire c'est que comparer à une centrale vapeur sous pression elle fait un tout petit peu de bruit mais pas au moment du repassage, uniquement quand l'eau se charge, car la sortie de la vapeur se fait en silence. le fait de pouvoir effectivement repasser n'importe quelle matière sans avoir à régler quoi que ce soit est vraiment un plus. Je trouve cette centrale vapeur vraiment génial et je lui met sans la moindre hésitation la note de 11 sur 10.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9405/80
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9405/80
littlekisscool
04/12/2016
België
Simplicité et efficacité
Après 15 jours d'utilisation, je suis à même à présent de donner mon avis. Je dis que cette centrale vapeur PerfectCare AquaPro Silence est vraiment géniale. Je dois avouer que je déteste le repassage, rien que le mot m'horripile.... Mais ici avec cette centrale qui ne demande aucun réglage, je suis ravie. Qui plus est elle est efficace et pourtant j'ai la malchance d'avoir une tonne de chemises à repasser avec un mari qui les préfère aux t shirts... Les jeans sont repassés avec le jet de vapeur vraiment impressionnant mais d'une efficacité redoutable. Je ne saurais plus me passer de cette centrale et même un homme pourrait s'en servir tellement elle est simple d'utilisation. En combinaison avec ma planche Philips easy 8 ce n'est que mieux. L'essayer c'est l'adopter !! Jamais déçue avec Philips, des produits de qualité !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9405/80
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro GC9405/80
Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode Éco et le mode Turbo