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Arrêté
Un son riche et puissant
Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3 et WMA sans interruption à une puissance de 140 W RMS. La connexion USB Direct vous permet d'écouter votre musique chez vous, à partir de votre périphérique de stockage de masse USB.
CD, CD-MP3
USB Direct
FM
120 W
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM210 Mini-HiFi-systeem
Oui, je recommande ce produit
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david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM210 Minicadena Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
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gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM210 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
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