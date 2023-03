Le système de détection intelligent s'adapte à n'importe quel environnement

Le nouvel aspirateur-robot est équipé d'un système de détection intelligent comprenant une combinaison de puces, jusqu'à 20 capteurs, un gyroscope et un accéléromètre pour un nettoyage efficace en autonomie. Le robot s'adapte à son environnement et choisit une stratégie de nettoyage optimale pour un nettoyage aussi rapide que possible. Il ne se coince pas et retourne à sa station d'accueil lorsque cela est nécessaire.