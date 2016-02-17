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Arrêté

Station d'accueil

DTM9030/10

3.7

| (3) Avis

Le son sans fil dans toute sa splendeur

Profitez d'un son haute fidélité grâce aux tours de son Philips Fidelio. Diffusez de la musique sans fil via Bluetooth® et profitez de la qualité aptX et AAC. Écoutez vos CD ou connectez votre iPod ou iPhone grâce au double dock Apple Philips. Les deux enceintes vous procurent un son englobant dans toute la pièce.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son sans fil dans toute sa splendeur

  • Bluetooth® aptX et AAC

Double dock pour charger votre iPod/iPhone et diffuser sa musique (Lightning et 30 broches)

Double dock pour charger votre iPod/iPhone et diffuser sa musique (Lightning et 30 broches)

Le double dock avec ses connecteurs Lightning et 30 broches pour appareils Apple est rétractable. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez les dévoiler et brancher votre appareil Apple au connecteur correspondant.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Design unique sous forme de colonne, adapté à votre intérieur

La tour de son a été conçue pour vous offrir un son enveloppant et immersif dans un format élégant et peu encombrant. Son design élégant et moderne complétera agréablement le décor de tout intérieur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

3

Avis

4
3
2

17/02/2016

France

France

Bien plus qu'une station d'accueil

Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM9030 Station d'accueil

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03/07/2014

France

France

Un son énorme

J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !

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13/09/2019

France

France

Produit très peu fiable

2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...

Cet avis concerne le produit DTM9030 Station d'accueil

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