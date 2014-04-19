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Arrêté
DTM3155/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, même lorsque de la musique est diffusée par streaming via Bluetooth, la microchaîne Philips libère votre musique dans ses moindres détails et vous offre les basses puissantes caractéristiques de la technologie wOOx.
Bluetooth® aptX
avec connecteur Lightning
USB, CD, FM
50 W max, radiateur de basses
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
3.7
sur 6
3
Avis
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microsistema de música
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microchaîne
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microchaîne