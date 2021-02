Détecteurs de mouvement et de lumière préservant la grande autonomie de la batterie

La batterie Li-ion haute capacité se charge facilement via une prise micro-USB standard. Les détecteurs de mouvement et de lumière intégrés garantissent une grande autonomie à la batterie. La technologie intelligente ajuste la luminosité de l'écran et passe automatiquement en mode veille lorsque l'appareil est inactif, afin que votre enregistreur soit toujours prêt à lorsque vous l'êtes.