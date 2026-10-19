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Arrêté
DLP6100GD/11
Ultra-fin, grande capacité
Oubliez les problèmes d'autonomie : le chargeur autonome est fin mais doté d'une grande capacité, afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre iPhone plus de 3 fois. La batterie Li polymère et la technologie de protection intelligente offrent des fonctions de sécurité qui vous protègent, vous et vos appareils.
Universel
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Le câble micro USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les téléphones portables, appareils photo numériques et autres appareils portables dotés d'une connexion micro USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.