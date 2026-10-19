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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP6100GD/11

Ultra-fin, grande capacité

Oubliez les problèmes d'autonomie : le chargeur autonome est fin mais doté d'une grande capacité, afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre iPhone plus de 3 fois. La batterie Li polymère et la technologie de protection intelligente offrent des fonctions de sécurité qui vous protègent, vous et vos appareils.

Voir tous les avantages

Câble Lightning intégré et 1 port USB supplémentaire

Ultra-fin, grande capacité

  • Universel

Port de charge rapide 5 V / 2,1 A

Voyant d'alimentation

La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Câble micro-USB inclus pour la connexion et le chargement

Le câble micro USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les téléphones portables, appareils photo numériques et autres appareils portables dotés d'une connexion micro USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 248.8 kB
  • 20 July 2026

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