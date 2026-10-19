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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP6066GD/11

Fin et esthétique

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre appareil plusieurs fois. Le port USB supplémentaire vous permet de recharger 2 appareils à la fois.

Voir tous les avantages

avec des câbles intégrés

Fin et esthétique

  • Universel

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 249.7 kB
  • 6 December 2023

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