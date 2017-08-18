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Arrêté

Chargeur allume-cigare USB

DLP2357/11

1

| (1) Avis

Chargeur allume-cigare ultra-rapide

Rechargez simultanément à pleine vitesse un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge en peu de temps en voiture. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Doté d'une LED vous permettant de trouver facilement la fiche dans l'obscurité.

Voir tous les avantages

doté de deux ports USB

Chargeur allume-cigare ultra-rapide

  • Ultra-rapide

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule

Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour un chargement facile et pratique lors de vos déplacements.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 272.7 kB
  • 5 December 2023

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