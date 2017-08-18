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Arrêté
DLP2357/11
Chargeur allume-cigare ultra-rapide
Rechargez simultanément à pleine vitesse un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge en peu de temps en voiture. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Doté d'une LED vous permettant de trouver facilement la fiche dans l'obscurité.
Ultra-rapide
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour un chargement facile et pratique lors de vos déplacements.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément