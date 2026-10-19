Fin, sûr et esthétique

Oubliez les problèmes d'autonomie avec ce chargeur autonome exceptionnel. Le connecteur de type C permet de recharger les téléphones portables dernier cri à pleine vitesse, tandis que le port USB supplémentaire charge tous les appareils à charge USB. Fin, plat et pratique pour votre téléphone portable, il bénéficie d'une grande capacité.