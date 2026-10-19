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Arrêté
DLP2103RD/11
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
Oubliez les problèmes d'autonomie. Les 10 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils simultanément.
Universel
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.