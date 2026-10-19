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Arrêté

Charg. all-cig.

DLP2019/11

Répartiteur allume-cigare 1 à 3

Pour alimenter tous vous appareils électroniques dans votre voiture. Ce répartiteur allume-cigare 1 à 3 vous permet de brancher votre GPS, dashcam, chargeur allume-cigare USB, etc. L'afficheur LED indique la tension et l'intensité.

Voir tous les avantages

avec commutateur individuel

Répartiteur allume-cigare 1 à 3

Charge sur une prise 12 V

Chargez et alimentez votre iPod sur n'importe quelle prise 12 V et profitez d'une durée de lecture illimitée.

Cordon extensible pour un accès facile et un enchevêtrement réduit

Le cordon extensible permet un accès pratique à votre appareil et réduit les enchevêtrements de câbles.

Écran LED pour les indications de charge

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 265.6 kB
  • 1 December 2023

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