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DLP2019/11
Répartiteur allume-cigare 1 à 3
Pour alimenter tous vous appareils électroniques dans votre voiture. Ce répartiteur allume-cigare 1 à 3 vous permet de brancher votre GPS, dashcam, chargeur allume-cigare USB, etc. L'afficheur LED indique la tension et l'intensité.
Chargez et alimentez votre iPod sur n'importe quelle prise 12 V et profitez d'une durée de lecture illimitée.
Le cordon extensible permet un accès pratique à votre appareil et réduit les enchevêtrements de câbles.