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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est équipée d'une station d'accueil pour iPod/iPhone et d'une connexion USB Direct pour baladeurs. Qu'elle soit montée à un mur ou posée sur une table, cette chaîne est d'une grande élégance.
Station d'accueil pour iPod/iPhone
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.7
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2055 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2055 Microchaîne
almo62
23/04/2013
France
Acheteur vérifié
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2055 Micro music system
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