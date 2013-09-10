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Arrêté

station d'accueil pour baladeur

DCB352/10

3.8

| (12) Avis | 83% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez de la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad grâce à l'exceptionnelle qualité sonore de la station d'accueil Philips DCB352. Élégant avec ses finitions en métal, ce système est doté de la fonction DAB+ et offre une puissance de 30 W RMS pour un son dynamique.

Voir tous les avantages

Station d'accueil élégante

L'obsession du son

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

12

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

10/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent compacked Uint

Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system

09/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great looks and terrific sound

This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system

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Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish and powerful

Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent

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Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system

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