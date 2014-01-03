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Arrêté
DCB2077/10
Le son adapté à votre environnement
Connectez puis écoutez votre iPod/iPhone/iPad, ou allumez la radio pour des stations DAB+ d'une clarté totale. Cette microchaîne Philips DCB2077/10 au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
DAB+
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
2.5
sur 6
2
Avis
nunkyian
03/01/2014
United Kingdom
compact but dynamic
This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB2077 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB2077 Micro music system
Chava
01/03/2014
Suisse
Tonqualität schlecht!
Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!
Cet avis concerne le produit DCB2077 Mini Stereoanlage
Cet avis concerne le produit DCB2077 Mini Stereoanlage