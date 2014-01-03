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Arrêté

Microchaîne

DCB2077/10

2.5

| (2) Avis

Le son adapté à votre environnement

Connectez puis écoutez votre iPod/iPhone/iPad, ou allumez la radio pour des stations DAB+ d'une clarté totale. Cette microchaîne Philips DCB2077/10 au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs.

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L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

03/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

compact but dynamic

This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCB2077 Micro music system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCB2077 Micro music system

01/03/2014

Suisse

Suisse

Tonqualität schlecht!

Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!

Cet avis concerne le produit DCB2077 Mini Stereoanlage

Cet avis concerne le produit DCB2077 Mini Stereoanlage

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