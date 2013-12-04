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Arrêté

Caméra HD

CAM300BL/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réaliser des clichés et des vidéos Full HD est un jeu d'enfant avec ce caméscope ESee CAM300. Son écran tactile 3” offre un contrôle intuitif, tandis que les fonctions d'édition et Quick Impression vous permettent de partager immédiatement, sur un téléviseur ou en ligne.

Voir tous les avantages

Avec écran de commande tactile

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Double format d'enregistrement pour des vidéos en Full HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail

Double format d'enregistrement pour des vidéos en Full HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail

La qualité d'image d'une vidéo Full HD visionnée sur un téléviseur HD est exceptionnelle. Mais si vous voulez envoyer cette vidéo par e-mail ou encore la partager en ligne, la vidéo devra tout d'abord être compressée, puis convertie dans un format plus adapté. Finies les manipulations multiples grâce à cette caméra et à son enregistrement en deux formats ! Il vous suffit d'activer cette fonctionnalité pour enregistrer vos vidéos dans deux formats simultanément : en Full HD (1080p) et dans un format QWVGA moins lourd (240p). Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vidéos sur votre téléviseur HD, et les partager par voie électronique sans compression ni conversion préalable.

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM300BL Videocámara de alta definición

Oui, je recommande ce produit

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