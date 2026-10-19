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        Arrêté

        Caméra HD

        CAM150PK/00

        Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

        Robuste et étanche, la caméra ESee CAM150 est aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur, même dans l'eau ou la neige. Sa technologie de stabilisation avancée vous garantit des images ultra-nettes, tandis que l'enregistrement dans deux formats vous permet d'enregistrer une version pour le visionnage en HD et une autre, moins lourde, pour l'envoi par e-mail, pour un partage en toute simplicité.

        Voir tous les avantages

        Même dans l'eau ou la neige

        Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

        Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

        Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

        Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

        Durée de vie de la batterie ultralongue pour une autonomie accrue

        Design fin et compact pour tenir dans la poche

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